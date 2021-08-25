Украина не получила ПДЧ в НАТО в 2008 году из-за Меркель и Саркози - Ющенко

Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко в эфире Украины 24 .



По его мнению, Украина и Грузия не получили ПДЧ в НАТО из-за позиции Франции и Германии.

"Не было бы российско-грузинской войны. Нас отделяло тогда буквально три месяца до того ... когда Путин еще управляемый был, когда на Путина можно было влиять. У меня много разочарований было в тот день. Ибо ту резолюцию, которую Альянс раздал. Зачем тогда саммит созвать, если выносится такое решение? " - сказал президент.

Ющенко заявил, что Меркель назвала причиной своей позиции, что только треть украинцев поддерживали тогда движение в НАТО.



"Мы собрались - 7-8 президентов - и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на 5, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО. Я ей ответил: "Когда я заступал на должность, 14% украинцев разделяли интеграцию в НАТО. Сейчас - 31%. Когда вы принимали Испанию. В Испании 17% населения разделяло вхождение страны в НАТО. А мы хотим только ПДЧ. Для меня аргументы, которые Меркель выразила тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы ", - резюмировал он.