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Украина - не пограничные отношения между орками и эльфами, а равный партнер, - Зеленский назвал преимущества статуса кандидата на вступление в ЕС

24 июня, 2022 пятница
09:58
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не "подушка между Западом и РФ", а будущий равный партнер для по меньшей мере 27 стран ЕС

Об этом говорится в совместном видеообращении президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля и главы ВР Руслана Стефанчука.

"Сегодня признано: Украина – не мостик, не подушка между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не "серая" зона, не транзитная территория. Не пограничная между орками и эльфами. Украина – это будущий равный партнер для как минимум 27 стран ЕС", - заявил Зеленский.

Он отметил, что статус кандидата – это новый том в истории европейской интеграции Украины. Украина в будущем станет членом ЕС, и теперь это закреплено на официальном уровне. Зеленский подчеркнул, что статус кандидата – это обязательный этап, который проходило большинство стран: "Это точка невозврата. Это не просто новое название или новая вывеска. Это новый статус и новый имидж".

"Уже с сегодняшнего дня Украина сможет приобщаться к работе отдельных органов и новых программ ЕС, доступ к которым ограничен для третьих стран", - заявил президент.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что статус кандидата в ЕС – это мощный политический месседж, а также признание украинских достижений в становлении зрелого демократического европейского общества.

"Сзади нас - колонна Магдебургского права. Она установлена на месте, где Владимир Великий окрестил Киевскую Русь-Украину. Сотни лет спустя эта колонна укреплена защитными щитами от российских шаров и снарядов. Это красноречивый символ, как хотят уничтожить нашу культуру, нашу веру, наше право. Нашу историю", - подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что статус кандидата означает также доступ к новым программам финансовой поддержки ЕС, а также новые инвестиции, проекты, рабочие места и поддержку послевоенного обновления.

"Отныне наше государство будет не только перенимать европейский опыт, но сможет влиять на формирование отраслевых политик Евросоюза. Отныне процесс интеграции Украины в ЕС стал необратимым", - сказал Шмигаль.

По словам Зеленского, получение статуса кандидата – это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС.

"Это не просто дружба, не симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым. В ближайшем будущем", - сказал он.

Уже сегодня Украина сможет приобщаться к работе отдельных органов и новых программ ЕС, доступ к которым ограничен для третьих стран.

"Сегодня мы избавились от этого унизительного определения. Украина никогда не была таковой по сути, но официальная терминология называла нас именно так. Мы избавились от этого. Мы не третья страна. Не десятая, не сотая, мы – будущий член Европейского Союза. Сегодня важный день. Мы слышим "Оду радости". Радости, но не эйфории. Впереди – очень много работы. Каждый на своем месте. Сплоченность всех ветвей власти и общества – наш ключ к успеху", - подчеркнул Зеленский.

Правительство разработает соответствующую дорожную карту по статусу кандидата в ЕС. От Верховной Рады ожидается одобрение в приоритетном порядке евроинтеграционных законов. А от украинцев – высокого гражданского сознания, преданности нашим ценностям и осознания того, что никто не построит нам европейскую Украину, кроме нас.

Президент отметил, что сегодня Украина сражается за свою свободу.

"И эта война началась именно тогда, когда Украина заявила о праве на свою свободу. На свой выбор своего будущего. Мы видели его именно в Европейском Союзе. Как бы некоторые не убеждали, что мы никому там не нужны и счастливое завтра для Украины возможно в совсем другом союзе под названием Таможенный. И как бы ни удивлялись, что украинцы предпочитают свободу, а не дешевый газ. Мы избрали путь. Путь, который определил наш народ, а не чья власть. Который избрал площадь Независимости, а не Красная площадь. Путь, за который боролась Революция на граните в 91-м, стояла на баррикадах Помаранчевая революция в 2004-м и отдала жизнь Небесная Сотня во время Революции Достоинства в 2014. Именно тогда голос Украины прозвучал громче. "Из-за этого на нем появилась Россия, которая аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса, а впоследствии начала полномасштабную войну против всей Украины", - сказал он.

Именно поэтому, говорит Зеленский, это решение ЕС имеет столь важное значение, мотивирует нас и свидетельствует: все это нужно не только нам.

  • Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавший 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове. Президент Украины поблагодарил героев – каждого и каждого, кто с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы.

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