Об этом советник главы Офиса президента сообщает в твиттере.

По данным Подоляка, сейчас Украина не подписывает никакие документы с российской стороной.

"Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", – пояснил Подоляк.

Кроме того, он отметил, что согласно договоренности не будет сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей РФ в украинских портах.

В случае провокаций со стороны оккупантов Украина будет реагировать немедленно. Также Подоляк подчеркнул, что в случае необходимости все проверки транспортных кораблей будут производиться общими группами в водах Турции.

Относительно стамбульского договора «о вывозе ???????? зерна». Предварительно.



1. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берём на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН. 1/2 – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022

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