"Украина не подписывает никаких документов с Россией": Подоляк рассказал подробности соглашения об экспорте зерна из Украины
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна
Об этом советник главы Офиса президента сообщает в твиттере.
По данным Подоляка, сейчас Украина не подписывает никакие документы с российской стороной.
"Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", – пояснил Подоляк.
Кроме того, он отметил, что согласно договоренности не будет сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей РФ в украинских портах.
В случае провокаций со стороны оккупантов Украина будет реагировать немедленно. Также Подоляк подчеркнул, что в случае необходимости все проверки транспортных кораблей будут производиться общими группами в водах Турции.
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