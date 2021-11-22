Украина не планирует военную наступательную операцию в зоне ООС

Об этом министр МИД написал в Twitter.



"Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", - написал Кулеба.



Министр добавил, что РФ напрасно обвиняет Украину в якобы подготовке военного наступления.



"Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками. Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать", - написал Кулеба.



В то же время министр отметил, что Украина продолжает принимать меры для защиты от РФ.



"Украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства в целях сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - добавил Кулеба.

Напомним, Россия назвала сообщение об угрозе вторжения в Украину "ширмой для прикрытия агрессивных планов Киева".

Разведка США опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину в ближайшую зиму.