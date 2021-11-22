Украина не планирует военную наступательную операцию в зоне ООС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе и в дальнейшем будет искать дипломатическое разрешение конфликта с РФ
Об этом министр МИД написал в Twitter.
"Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", - написал Кулеба.
Министр добавил, что РФ напрасно обвиняет Украину в якобы подготовке военного наступления.
"Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками. Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать", - написал Кулеба.
В то же время министр отметил, что Украина продолжает принимать меры для защиты от РФ.
"Украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства в целях сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - добавил Кулеба.
- Напомним, Россия назвала сообщение об угрозе вторжения в Украину "ширмой для прикрытия агрессивных планов Киева".
- Разведка США опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину в ближайшую зиму.
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