Украина не планирует обсуждать с Россией восстановления прямых закупок газа, - Шмыгаль
Украина не планирует переговоры с Россией о возобновлении прямых закупок природного газа
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в интервью LB.ua .
"Такие переговоры не планируются", - сказал Шмыгаль.
Премьер напомнил, что в украинских подземных хранилищах находится более 18,5 млрд куб.м газа.
"С вероятностью 100% газ, находящийся в Украине, здесь и будет использован. Часть газа закупалась по цене 3-4 грн. Часть сейчас закачивается уже дорого - по 18 грн. Часть - это собственная добыча. Этот микс позволяет удержать до весны цену, которая установлена в контракте. Это также было просчитано "Нафтогазом", - пояснил он.
Шмыгаль отметил, что украинская власть чувствует себя "достаточно уверенно" о прохождении отопительного сезона с газом. Так, напомнил он, по состоянию на конец позапрошлой неделе Украина была на 90% готова к отопительному сезону.
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