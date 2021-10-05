Украина не планирует обсуждать с Россией восстановления прямых закупок газа, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в интервью LB.ua .



"Такие переговоры не планируются", - сказал Шмыгаль.



Премьер напомнил, что в украинских подземных хранилищах находится более 18,5 млрд куб.м газа.



"С вероятностью 100% газ, находящийся в Украине, здесь и будет использован. Часть газа закупалась по цене 3-4 грн. Часть сейчас закачивается уже дорого - по 18 грн. Часть - это собственная добыча. Этот микс позволяет удержать до весны цену, которая установлена в контракте. Это также было просчитано "Нафтогазом", - пояснил он.



Шмыгаль отметил, что украинская власть чувствует себя "достаточно уверенно" о прохождении отопительного сезона с газом. Так, напомнил он, по состоянию на конец позапрошлой неделе Украина была на 90% готова к отопительному сезону.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb