Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе и диверсий на химобъектах, - МИД

Об этом он написал на своей странице в Twitter.



"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе", - говорится в сообщении.



Он подчеркнул, что Украина отдана исключительно дипломатическому урегулированию конфликта.

Напомним, что глава "ДНР" Денис Пушилин сообщил об эвакуации населения в Россию.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил , что Украина не готовит наступление на ОРДЛО.