Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе и диверсий на химобъектах, - МИД
Министр внешних дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет проводить никаких наступательных операций на Донбассе
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что Украина отдана исключительно дипломатическому урегулированию конфликта.
- Напомним, что глава "ДНР" Денис Пушилин сообщил об эвакуации населения в Россию.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил , что Украина не готовит наступление на ОРДЛО.
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