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Главная война с Россией Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе и диверсий на химобъектах, - МИД

Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе и диверсий на химобъектах, - МИД

18 февраля, 2022 пятница
16:00
война с Россией Кулеба

Министр внешних дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет проводить никаких наступательных операций на Донбассе

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что Украина отдана исключительно дипломатическому урегулированию конфликта.

  • Напомним, что глава "ДНР" Денис Пушилин сообщил об эвакуации населения в Россию.
  • Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил , что Украина не готовит наступление на ОРДЛО.

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