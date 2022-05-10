Украина не отвечает за транзит газа через оккупированные Россией территории, это около трети общего объема, - Витренко
Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина не несет ответственности за транзит газа через оккупированные Россией территории
Об этом Витренко написал в Twitter.
При этом глава Нафтогаза отметил, что российский Газпром может переместить газ с оккупированных территорий.
"Газпром" должным образом уведомлен о том, что Украина больше не несет ответственности за транзит газа через оккупированные Россией территории. Сейчас это около 1/3 от общего объема транзита. "Газпром" может переместить этот объем в другую точку соединения с Украиной", – написал Витренко.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что в Европе выросли цены на газ в результате сокращения Газпромом его транзита через Украину.
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