Об этом заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает Der Spiegel.

"Украина имеет гарантированное право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", – сказал он.

"Украина не обязана ограничивать усилия обороны своей территорией", – добавил Хебештрайт.

При этом Хебештрайт отказался комментировать взрывы на российских аэродромах и возможную причастность к ним Украины.

5 декабря подверглись ударам военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Оба аэродрома обслуживают самолеты, выпускающие ракеты по территории Украины. На одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером того же дня в минобороны РФ признали, что два аэродрома подверглись ударам.

Financial Times написала, что российские авиабазы 5 декабря атаковали не советские Ту-141 "Стриж" или дроны Укроборонпрома, это другие разработки, их невозможно глушить.

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