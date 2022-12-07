Украина не обязана ограничивать оборону только своей территорией, - представитель правительства Германии
В войне с Россией Украина не обязана ограничивать оборону только своей территорией
Об этом заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает Der Spiegel.
"Украина имеет гарантированное право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", – сказал он.
"Украина не обязана ограничивать усилия обороны своей территорией", – добавил Хебештрайт.
При этом Хебештрайт отказался комментировать взрывы на российских аэродромах и возможную причастность к ним Украины.
- 5 декабря подверглись ударам военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Оба аэродрома обслуживают самолеты, выпускающие ракеты по территории Украины. На одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером того же дня в минобороны РФ признали, что два аэродрома подверглись ударам.
- Financial Times написала, что российские авиабазы 5 декабря атаковали не советские Ту-141 "Стриж" или дроны Укроборонпрома, это другие разработки, их невозможно глушить.
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