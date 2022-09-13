Украина не может использовать финансовую помощь на военные нужды, - экономист Пендзин
Экономический эксперт Олег Пендзин сообщил, что Украина не может использовать финансовую помощь от партнеров для финансирования военных действий
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Нужно понимать, что ни одна копейка финансовой помощи Украине не может быть использована для финансирования войны. То есть все, что может финансироваться на счет войны, - наши с вами налоги и сборы, которые поступают в государственный бюджет Украины. В августе это было более 95 млрд грн . Однако в среднем Украина тратит на войну более 125 млрд грн ежемесячно", - пояснил Пендзин.
Эксперт отметил, что Украина постоянно нуждается в увеличении финансирования для ведения боевых действий.
"Даже, когда мы имеем неплохие поступления от наших партнеров, все равно нам нужно искать дополнительные средства для того, чтобы финансировать военные действия. И такое дофинансирование осуществляется за счет продажи военных облигаций Национальным банком Украины. Это объективная вещь, без которой мы не можем обойтись", - добавил он.
- 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году бюджет сектора обороны и безопасности должен составить более триллиона гривен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 39.76Продажа 40.92
- Актуальное
- Важное