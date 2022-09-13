Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Нужно понимать, что ни одна копейка финансовой помощи Украине не может быть использована для финансирования войны. То есть все, что может финансироваться на счет войны, - наши с вами налоги и сборы, которые поступают в государственный бюджет Украины. В августе это было более 95 млрд грн . Однако в среднем Украина тратит на войну более 125 млрд грн ежемесячно", - пояснил Пендзин.

Эксперт отметил, что Украина постоянно нуждается в увеличении финансирования для ведения боевых действий.

"Даже, когда мы имеем неплохие поступления от наших партнеров, все равно нам нужно искать дополнительные средства для того, чтобы финансировать военные действия. И такое дофинансирование осуществляется за счет продажи военных облигаций Национальным банком Украины. Это объективная вещь, без которой мы не можем обойтись", - добавил он.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году бюджет сектора обороны и безопасности должен составить более триллиона гривен.