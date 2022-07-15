Украина не может говорить о суверенитете, помогая США с санкциями против Пхеньяна, - МИД КНДР
Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что Украина не имеет права поднимать вопрос суверенитета после присоединения к "несправедливым и незаконным" действиям США, нарушившим суверенитет Пхеньяна
Об этом сообщили Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
Известно, что Пхеньян признал так называемые ДНР и ЛНР. Тогда Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.
"Украина не имеет права поднимать вопрос или отрицать наше законное осуществление суверенитета после совершения акта, которому серьезно не хватает справедливости в отношениях между народами, путем активного присоединения к несправедливой и незаконной враждебной политике США в прошлом", - говорится в заявлении МИД.
- 29 июня Министерство иностранных дел Сирии сообщило о решении признать "независимость" самопровозглашенных преступных организаций "ЛДНР". На следующий день, 30 июня, Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией.
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