Украина не может говорить о суверенитете, помогая США с санкциями против Пхеньяна, - МИД КНДР

Об этом сообщили Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Известно, что Пхеньян признал так называемые ДНР и ЛНР. Тогда Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.

"Украина не имеет права поднимать вопрос или отрицать наше законное осуществление суверенитета после совершения акта, которому серьезно не хватает справедливости в отношениях между народами, путем активного присоединения к несправедливой и незаконной враждебной политике США в прошлом", - говорится в заявлении МИД.

29 июня Министерство иностранных дел Сирии сообщило о решении признать "независимость" самопровозглашенных преступных организаций "ЛДНР". На следующий день, 30 июня, Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией.

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