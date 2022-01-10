"Украина – не Казахстан": Стефанишина о возможности военной интервенции в случае массовых протестов
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина исключила возможность военной интервенции по сценарию Казахстана
Об этом она сказала на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Журналисты спросили Стефанишину, что делают украинские власти, чтобы избежать военной интервенции со стороны России, ведь Украина сталкивается не только с военной угрозой, но и с гибридной. Привели также пример событий в Казахстане, когда внутренние восстания могут перерасти в военную интервенцию.
На это Стефанишин ответила, что Украина проводит реформы, борется с российской агрессией и пытается ее осудить. Кроме того, в стране нет структур, которые бы позволили такой сценарий.
"Украина проводит внутренние реформы для увеличения постоянства, у нас есть мощная общественная платформа, есть крепкое единство по поводу осуждения российской агрессии против Украины. Мы не являемся частью никакой постсоветской структуры, которая бы, как в случае с Казахстаном, позволила внешнюю военную интервенцию и захват критической инфраструктуры", - ответила вице-премьер-министр.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан для помощи в подавлении протестов.
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- 10 января после встречи со Стефанишиной Столтенберг заявил, что переговоры с РФ на этой неделе не могут полностью разрешить европейский кризис безопасности, однако он надеется, что они начнут процесс предотвращения военного конфликта. Стефанишина заявила, что обсуждение "гарантий безопасности" РФ должно начаться с вывода войск России из Украины.
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