"Украина – не Казахстан": Стефанишина о возможности военной интервенции в случае массовых протестов

Об этом она сказала на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Журналисты спросили Стефанишину, что делают украинские власти, чтобы избежать военной интервенции со стороны России, ведь Украина сталкивается не только с военной угрозой, но и с гибридной. Привели также пример событий в Казахстане, когда внутренние восстания могут перерасти в военную интервенцию.

На это Стефанишин ответила, что Украина проводит реформы, борется с российской агрессией и пытается ее осудить. Кроме того, в стране нет структур, которые бы позволили такой сценарий.

"Украина проводит внутренние реформы для увеличения постоянства, у нас есть мощная общественная платформа, есть крепкое единство по поводу осуждения российской агрессии против Украины. Мы не являемся частью никакой постсоветской структуры, которая бы, как в случае с Казахстаном, позволила внешнюю военную интервенцию и захват критической инфраструктуры", - ответила вице-премьер-министр.