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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украина не использовала HIMARS для ударов по территории России, - Reuters

Украина не использовала HIMARS для ударов по территории России, - Reuters

8 июля, 2022 пятница
21:12
война с Россией

Украина не использовала артиллерийские системы HIMARS производства США для ударов по российским целям за пределами территории Украины

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя обороны США.

"Заявления россиян об использовании HIMARS для нанесения ударов за пределами территории Украины – ложные", – сказал чиновник на условиях анонимности.

По его словам, украинские военнослужащие используют ракетные артиллерийские системы для ведения боя с которыми сталкиваются и "они эффективно используют их в этом сражении".

Издание сообщает, что Соединенные Штаты начали предоставлять ключевое оружие Украине в прошлом месяце после того, как получили заверения от Киева, что он не будет использовать их для поражения целей на территории России, что может привести к эскалации конфликта.

  • 1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня.
  • 23 июня американские системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.
  • 24 июня США объявили о новом пакете военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. Он включает в себя 4 высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), 18 прибрежных катеров и тысячи боеприпасов.
  • 8 июля репортер Foreign Policy сообщил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн.

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