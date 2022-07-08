Украина не использовала HIMARS для ударов по территории России, - Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя обороны США.

"Заявления россиян об использовании HIMARS для нанесения ударов за пределами территории Украины – ложные", – сказал чиновник на условиях анонимности.

По его словам, украинские военнослужащие используют ракетные артиллерийские системы для ведения боя с которыми сталкиваются и "они эффективно используют их в этом сражении".

Издание сообщает, что Соединенные Штаты начали предоставлять ключевое оружие Украине в прошлом месяце после того, как получили заверения от Киева, что он не будет использовать их для поражения целей на территории России, что может привести к эскалации конфликта.

1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня.

23 июня американские системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.

24 июня США объявили о новом пакете военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. Он включает в себя 4 высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), 18 прибрежных катеров и тысячи боеприпасов.

8 июля репортер Foreign Policy сообщил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн.

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