Об этом написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телеграммах.

"Сегодня ночью состоялся очередной разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Традиционно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке", - отметил Залужный.

Стороны обсудили темпы и объем поставок международной технической помощи.

"Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Генерал Милли отметил эффективность работы наших ракетно-артиллерийских систем, в том числе применение М142 HIMARS, добавил Залужный.

Напомним, в НАТО уверены , что Украина гарантирует сохранность оружия, поставляемого союзниками.

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