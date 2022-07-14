Украина не допустит попадания западного оружия в руки террористов, - Залужный
Украина четко понимает ответственность за каждую единицу оружия, предоставляемую международными партнерами, и не допустит попадания ее в руки террористов
Об этом написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телеграммах.
"Сегодня ночью состоялся очередной разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Традиционно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке", - отметил Залужный.
Стороны обсудили темпы и объем поставок международной технической помощи.
"Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Генерал Милли отметил эффективность работы наших ракетно-артиллерийских систем, в том числе применение М142 HIMARS, добавил Залужный.
- Напомним, в НАТО уверены , что Украина гарантирует сохранность оружия, поставляемого союзниками.
- Россия распространяет фейки , якобы предоставленное Украине оружие "дешево можно купить на Даркнете"
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