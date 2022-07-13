Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в телеграмм.

"Хочу успокоить людей. Вместе с Минфином мы работаем над механизмом недопущения двойного налогообложения. Привлекли OECD. Своих резидентов не отдадим, двойное налогообложение не допустимо", - указал он.

При этом он не уточнил, какие пути решения проблемы рассматриваются.

В то же время Гетманцев признал, что вопрос двойного резидентства для украинских беженцев – один из самых болезненных.

"Очень важно, чтобы людей не заставили платить налоги дважды за границей с доходов, полученных из Украины. А именно такой механизм предусматривается сегодня соглашениями об избежании двойного налогообложения", – отметил он.

Напомним, украинские беженцы, продолжающие работать в украинских компаниях онлайн, могут столкнуться с двойной уплатой налогов.

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