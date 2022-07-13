Украина не допустит двойной уплаты налогов своими беженцами за границей, — Гетманцев
Министерство финансов ищет механизмы для решения проблемы двойной уплаты налогов украинскими беженцами, работающими в Украине онлайн
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в телеграмм.
"Хочу успокоить людей. Вместе с Минфином мы работаем над механизмом недопущения двойного налогообложения. Привлекли OECD. Своих резидентов не отдадим, двойное налогообложение не допустимо", - указал он.
При этом он не уточнил, какие пути решения проблемы рассматриваются.
В то же время Гетманцев признал, что вопрос двойного резидентства для украинских беженцев – один из самых болезненных.
"Очень важно, чтобы людей не заставили платить налоги дважды за границей с доходов, полученных из Украины. А именно такой механизм предусматривается сегодня соглашениями об избежании двойного налогообложения", – отметил он.
- Напомним, украинские беженцы, продолжающие работать в украинских компаниях онлайн, могут столкнуться с двойной уплатой налогов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.83
Покупка 35.83Продажа 36.93
-
EUR
Покупка 35.88Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное