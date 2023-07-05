Украина не должна стать страной-донором милитарной силы
Ответственность за защиту Европы должна быть разделена с другими
Есть заявления, а есть...
"Весь восточный фланг НАТО хочет, чтобы Соединенные Штаты, Германия, Франция или Британия размещали своих солдат в восточных странах Европы, вблизи границ России. После победы Украины союзники будут хотеть, чтобы наши боевые бригады размещались на земле наших соседей. Потому что Украина – это страна силы, все это видят" (Из программной речи Президента Украины Владимира Зеленского).
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По-моему, после победы Украины нам нужно будет не пытаться размещать наших воинов у соседей (вообще не факт, что они этого захотят), а как раз наоборот – создавать с помощью партнеров надежный зонтик и барьер безопасности, по крайней мере, на наших восточных и северных границах…
Украина не должна стать страной-донором милитарной силы. Мы и так вынужденно истощаем наш народ в этой войне.
Ответственность за защиту Европы должна быть разделена с другими, а фланги НАТО и ЕС должны быть защищены в коллективной модели безопасности и обороны.
Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
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