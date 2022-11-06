Украина не должна отказываться от переговоров с РФ, а соглашаться вести их на собственных условиях, - генерал Маломуж
Украина должна соглашаться на переговоры с Россией на своих условиях и подключать к ним все ресурсы и форматы
Об этом сказал экспредседатель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире Еспресо.
Он отметил, что Украина стоит во главе стабилизации процессов безопасности, недопущения ядерной войны и защищает мир, поэтому нужно поддерживать позицию создания новых моделей безопасности, миропорядка и конкретного плана относительно нашей страны.
"Эта тема могла бы звучать сегодня на G20. Я считаю, что действительно надо отказываться просто от переговоров. То есть к переговорам мы готовы, но готовы на таких условиях, которые обеспечили бы принципы международного права, суверенитет, гарантии, компенсации для Украины. Этому подключать все ресурсы, режимы, форматы: и НАТО, и ЕС, и США, и Турцию, и Китай", - подчеркнул генерал.
Николай Маломуж отметил, что Китай необходимо тоже приобщать к этому процессу, ведь он заинтересован в том, чтобы не было глобальной катастрофы.
"Здесь мы должны занять активную позицию в плане подходов. Не только принуждение Путина прекратить угрозу ядерных ударов, но и четко прекратить войну на принципах международного права", - добавил он.
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией , пока ею руководит Владимир Путин.
- 4 октября Зеленский подписал указ , согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с Путиным.
- 30 октября Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если Запад предоставит "реалистические предложения".
- В МИД Украины ответили, что единственным реалистическим основанием для переговоров с Россией является вывод оккупантов из Украины.
- 31 октября советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается заставить партнеров Украины оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы он принял ультиматум Кремля за столом переговоров.
- 5 ноября The Washington Post писал, что Администрация США неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским президентом Владимиром Путиным.
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