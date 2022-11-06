Об этом сказал экспредседатель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире Еспресо.

Он отметил, что Украина стоит во главе стабилизации процессов безопасности, недопущения ядерной войны и защищает мир, поэтому нужно поддерживать позицию создания новых моделей безопасности, миропорядка и конкретного плана относительно нашей страны.

"Эта тема могла бы звучать сегодня на G20. Я считаю, что действительно надо отказываться просто от переговоров. То есть к переговорам мы готовы, но готовы на таких условиях, которые обеспечили бы принципы международного права, суверенитет, гарантии, компенсации для Украины. Этому подключать все ресурсы, режимы, форматы: и НАТО, и ЕС, и США, и Турцию, и Китай", - подчеркнул генерал.

Николай Маломуж отметил, что Китай необходимо тоже приобщать к этому процессу, ведь он заинтересован в том, чтобы не было глобальной катастрофы.

"Здесь мы должны занять активную позицию в плане подходов. Не только принуждение Путина прекратить угрозу ядерных ударов, но и четко прекратить войну на принципах международного права", - добавил он.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией , пока ею руководит Владимир Путин.

4 октября Зеленский подписал указ , согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с Путиным.

30 октября Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если Запад предоставит "реалистические предложения".

В МИД Украины ответили, что единственным реалистическим основанием для переговоров с Россией является вывод оккупантов из Украины.

31 октября советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается заставить партнеров Украины оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы он принял ультиматум Кремля за столом переговоров.

5 ноября The Washington Post писал, что Администрация США неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским президентом Владимиром Путиным.

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