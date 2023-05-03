Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Новая политика конфиденциальности прежде всего связана с утечкой секретных документов Пентагона, спровоцированным гвардейцем ВВС штата Массачусетс Джеком Тейшейрой. Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении, в том числе о сроках.

Украина, вероятно, делится некоторыми базовыми данными из США и другими странами ЕС, поддерживавшими ее оружием в прошлом году. Но украинские чиновники, вероятно, работают над тем, чтобы предотвратить распространение деталей, связанных с планированием поля боя.

Украинский депутат на условиях анонимности сказал, что чиновники в Киеве также скрывают подробности контрнаступления от других политиков в столице.

"В стране всего несколько человек знают этот план", - сказал депутат.

Представитель Минобороны США заявил, что никаких изменений не произошло, Вашингтон и Киев до сих пор обмениваются информацией на том же уровне. Не было никаких признаков того, что Украина что-то скрывает от США.

Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности на вопрос журналистов, опасаются ли в Белом доме, что украинцы будут скрывать информацию, сказал, что молчание перед контрнаступлением не будет сюрпризом.

"Они не обязаны сообщать нам заранее", – сказал он.