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Украина не делится со США и другими партнерами подробностями о предстоящем контрнаступлении, - Politico

3 мая, 2023 среда
09:44
Война с Россией

Официальный Киев держит в секрете детали своего весеннего контрнаступления, опасаясь новой утечки конфиденциальной информации, которая может поставить под угрозу его успех на поле боя

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Новая политика конфиденциальности прежде всего связана с утечкой секретных документов Пентагона, спровоцированным гвардейцем ВВС штата Массачусетс Джеком Тейшейрой. Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении, в том числе о сроках.

Украина, вероятно, делится некоторыми базовыми данными из США и другими странами ЕС, поддерживавшими ее оружием в прошлом году. Но украинские чиновники, вероятно, работают над тем, чтобы предотвратить распространение деталей, связанных с планированием поля боя.

Украинский депутат на условиях анонимности сказал, что чиновники в Киеве также скрывают подробности контрнаступления от других политиков в столице.

"В стране всего несколько человек знают этот план", - сказал депутат.

Представитель Минобороны США заявил, что никаких изменений не произошло, Вашингтон и Киев до сих пор обмениваются информацией на том же уровне. Не было никаких признаков того, что Украина что-то скрывает от США.

Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности на вопрос журналистов, опасаются ли в Белом доме, что украинцы будут скрывать информацию, сказал, что молчание перед контрнаступлением не будет сюрпризом.

"Они не обязаны сообщать нам заранее", – сказал он.

  • В России уже готовят информационное пространство для россиян с намерением снизить потрясение от успехов украинских воинов: местным пропагандистским СМИ раздали инструкции по освещению предстоящего контрнаступления.
Мир
США
наступление ВСУ
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