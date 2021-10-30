Украина не будет закупать электроэнергию у России и Беларуси

Об этом сегодня, 30 октября 2021 года, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает Еспресо.TV.



"Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября аукцион был отменен", - сообщил нардеп у себя в Телеграме.



Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Белоруссии.



"Соответствующие аукционы на продажу электроэнергии не были произведены", - добавил Герус.



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