Украина не будет закупать электроэнергию у России и Беларуси
Украинская сторона не будет вести закупки мегаватт для собственной энергетической системы у производителей из Российской Федерации и Республики Беларусь, которые должны были осуществляться с понедельника, 1 ноября 2021 года
Об этом сегодня, 30 октября 2021 года, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает Еспресо.TV.
"Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября аукцион был отменен", - сообщил нардеп у себя в Телеграме.
Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Белоруссии.
"Соответствующие аукционы на продажу электроэнергии не были произведены", - добавил Герус.
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