Украина не будет вносить поправки в Конституцию по курсу на членство в НАТО, - Стефанчук
Голова Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет менять записанный в Конституции курс на членство в НАТО
Об этом Стефанчук рассказал в интервью Украинской правде.
По его словам, даже в случае получения четких гарантий безопасности Украина не будет нуждаться вносить изменения в Конституцию по курсу на членство в Альянсе.
"Зачем? Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии. А что угодно, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС – это наши перспективные видения на будущее. Нам нужны гарантии сейчас, а не в будущем. Мы уже подписали. Будапештский меморандум на будущее, который не прошел проверку", - сказал Стефанчук.
Он подчеркнул, что Украина не будет менять Конституцию.
"Не будем. Изменение Конституции – не является и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из того. Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда из них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если из него нет эффекта, то это декларативные нормы", - объяснил Стефанчук.
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