Об этом он заявил на совместной с Президентом Греции Екатериной Сакелларопуле брифинге в Киеве.

"Не слежу с участием других в саммите Двадцатки. Позиция моя личная и позиция Украины заключалась в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, 3 ноября он говорил с президентом Индонезии, в ходе которой они обсудили подготовку к саммиту G20.

"В любом случае, мы сегодня были снова приглашены. Еще посмотрим, тут несколько дней осталось", – подытожил Зеленский.

Известно, что на 3 ноября участие в саммите G20 уже подтвердили лидеры 17 государств. Индонезия впервые председательствует в G20 и настаивает на присутствии всех стран. Однако еще три страны пока не сообщили о своем решении. Индонезия отказалась называть страны, согласившиеся на участие из соображений безопасности. Ожидается, что президент страны Джоко Видодо может сделать соответствующее объявление ближе к дате проведения саммита.

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