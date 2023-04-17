Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

По его словам, сборная Украины в отборе Евро-2024 выступает в разных с Беларусью группах, поэтому приказ Министерства молодежи и спорта не касается национальной команды по футболу.

"Что касается сборной по футболу, то со сборной Беларуси это отдельный групповой турнир. По состоянию на сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета им участия в отборочном турнире", — сказал Бедный.

Украина выступает в квалификации Евро-2024 в группе С с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой. Беларусь играет в группе I со Швейцарией, Румынией, Израилем, Косово и Андоррой.

Сборную России отстранили от квалификации чемпионата Европы-2024 и участия в еврокубках.