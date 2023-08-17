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Украина не будет продлевать контракт с РФ на транзит газа в ЕС

17 августа, 2023 четверг
03:16
Экономика Герман Галущенко

По истечении срока действия контракта на транзит газа в Россию Украина не будет вести переговоры о его продлении

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью украинской службе "Голоса Америки", опубликованном 16 августа.

Действие контракта, предусматривающего транзит по России газа в Европу через территорию Украины, истекает в следующем году, и его продление будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без российского газа, заявил топчиновник. Галущенко выразил надежду, что Европа сможет диверсифицировать свои поставки и обойтись без российского газа в будущем.

Он подчеркнул, что считает очевидным, что Украина не будет вступать в переговоры с российской стороной по этому вопросу. Он также отметил заявление еврокомиссара Кадры Симсон о стремлении Европы полностью избавиться от российского газа.

"Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло", - заявил Галущенко.

Министр сказал, что необходимо ожидать дальнейшего развития событий, учитывая непредсказуемую агрессивную политику России.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия может прекратить действие контракта в любой момент, поскольку соглашение зависит от российской стороны.

Галущенко также отметил, что Украина может сыграть важную роль в обеспечении стабильности рынка газа в Европе этой зимой. Европейские компании продолжают хранить газ в украинских газохранилищах, и этот тренд, как он считает, будет только усиливаться.

"Украина способна обеспечить безопасность поставок для Европы, и это важно", — отметил министр.

  • Напомним, в преддверии зимы 2022 года Россия начала газовый шантаж Европы. В ЕС нашли альтернативные пути поставки и спокойно перезимовали. В начале 2023 транзит российского газа через территорию Украины упал : снижение на 16% связывают с мягкой погодой в Европе и наличием альтернативных источников.
газ
санкции против России
Война с Россией
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