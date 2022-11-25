Украина не будет капитулировать в обмен на свет. В ОП напомнили Западу о необходимости поставки оружия
Украина и дальше будет убеждать западных союзников в необходимости более быстрого предоставления вооружения
Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".
"Когда ведем переговоры, когда разговариваем с кем-то на разных площадках, мы говорим: "Знаете, вы все равно нам это дадите, в любом случае. Ибо вы не сможете смотреть, как люди "геноцидят" других людей. В таком количестве и без того демонстративно. Вы все равно передадите нам ракеты ATACMS, вы все равно передадите нам бронетехнику: Leopard или Abrams – любую бронетехнику», – отметил Подоляк.
По его словам, украинская сторона объясняет необходимость более быстрого снабжения вооружений и партнеры это понимают, но "еще не могут перейти из-за этого ключевого страха - страха войны как таковой, мы как будто в разных пространствах находимся".
"Потому что нельзя проиграть войну. И мы не будем отказываться от войны ради капитуляции в обмен на свет. Вы будете нам передавать системы ПРО в любом случае, потому что нужно защитить небо. Чтобы мы уменьшили количество этих фото, которые у вас есть увидеть - убитых людей в 21 веке, потому что они находились дома в мирном городе Киеве или мирном городе Винницы", - подытожил Подоляк.
- Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".
- 24 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил , что после аварийного отключения трех украинских АЭС, их работу в украинской энергосети должны возобновить до конца суток.
- Впоследствии замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о возобновлении электроснабжения объектов критической инфраструктуры во всех регионах.
- Однако гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что возобновить электроснабжение по всей стране удастся не сразу, ведь после обстрелов система не может выйти на базовый уровень потребления и поколения в один момент.
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