Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

"Когда ведем переговоры, когда разговариваем с кем-то на разных площадках, мы говорим: "Знаете, вы все равно нам это дадите, в любом случае. Ибо вы не сможете смотреть, как люди "геноцидят" других людей. В таком количестве и без того демонстративно. Вы все равно передадите нам ракеты ATACMS, вы все равно передадите нам бронетехнику: Leopard или Abrams – любую бронетехнику», – отметил Подоляк.

По его словам, украинская сторона объясняет необходимость более быстрого снабжения вооружений и партнеры это понимают, но "еще не могут перейти из-за этого ключевого страха - страха войны как таковой, мы как будто в разных пространствах находимся".

"Потому что нельзя проиграть войну. И мы не будем отказываться от войны ради капитуляции в обмен на свет. Вы будете нам передавать системы ПРО в любом случае, потому что нужно защитить небо. Чтобы мы уменьшили количество этих фото, которые у вас есть увидеть - убитых людей в 21 веке, потому что они находились дома в мирном городе Киеве или мирном городе Винницы", - подытожил Подоляк.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

24 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил , что после аварийного отключения трех украинских АЭС, их работу в украинской энергосети должны возобновить до конца суток.

Впоследствии замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о возобновлении электроснабжения объектов критической инфраструктуры во всех регионах.

Однако гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что возобновить электроснабжение по всей стране удастся не сразу, ведь после обстрелов система не может выйти на базовый уровень потребления и поколения в один момент.

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