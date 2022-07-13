Украина не будет экспортировать зерно без гарантий безопасности, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт зерна из украинских портов не возобновится без гарантий безопасности судовладельцев, грузовладельцев и Украины как независимого государства
Об этом он заявил в интервью АР.
По его словам, любая договоренность об экспорте зерна должна гарантировать, что Россия "будет придерживаться коридоров (экспорта зерна, - ред), не будет проникать в гавань, атаковать порты и не будет обстреливать порты из воздуха ракетами".
Ранее Кулеба заявил, что Украина готова экспортировать зерновые на международный рынок и переговоры о разблокировании поставок находятся на финальной стадии.
Министр добавил, что видит лишь одну потенциальную причину, почему Россия может изменить свою позицию по поводу блокады зерна.
В среду в Стамбуле состоялись четырехсторонние переговоры по вывозу украинского зерна с участием делегаций Украины, Турции, ООН и России.
МИД подчеркнуло, что страна выступает за то, чтобы вопрос разблокирования украинского зерна решался под эгидой ООН.
- 13 июля в Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по функционированию морских коридоров для экспорта нашего зерна . На переговорах должны присутствовать делегации из Украины, Турции, России и ООН.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ о разблокировании экспорта украинского зерна находятся на финальной стадии. Он подчеркнул, что Россия может допустить экспорт зерна, если решит показать странам Африки и Азии, что хочет спасти их от нехватки продовольствия.
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