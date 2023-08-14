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Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, при условии допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе, - Гутцайт

14 августа, 2023 понедельник
13:23
Спорт

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина выступит на Олимпиаде-2024, даже при участии в Играх россиян и белорусов в нейтральном статусе

Об этом Гутцайт рассказал в интервью Kyodo News .

По его словам, Украина готова выступить на Олимпиаде-2024, даже при участии в Играх в Париже нейтральных спортсменов из России и Белоруссии.

"Нашим спортсменам нужно быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на открытии, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире видели, что Украина есть, была и будет", - сказал Гутцайт.

В то же время, он отметил, что в случае разрешения РФ и Беларуси выступать в Париже под собственными флагами, Украина будет бойкотировать Олимпиаду.

"Если Россия и Белоруссия будут выступать под своим флагом – мы не будем участвовать в этой Олимпиаде", - подчеркнул Гутцайт.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024, от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой.

Президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.

22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.

26 июля национальные олимпийские комитеты РФ и Белоруссии не получили от МОК приглашения к участию в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ , позволивший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

Россия
Белорусь
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