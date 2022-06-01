Об этом сообщает Институт исследования войны - ISW.

Американские аналитики отмечают, что сосредоточенность Москвы на захвате Северодонецка и Донбасса в целом продолжает создавать уязвимые места для России на жизненно важном для Украины Херсонском направлении, где идет контрнаступление ВСУ.

Эксперты подчеркивают, что Херсон имеет критическое значение, поскольку это единственный район Украины, где российские войска удерживают позиции на западном берегу реки Днепр.

"Если Россия сможет удержать крепкие позиции в Херсоне, когда боевые действия прекратятся, она будет в очень сильном положении для начала нового вторжения. С другой стороны, если Украина вернет Херсон, она будет иметь более сильную позицию для защиты от возможного предстоящего нападения России. Этот стратегический расчет должен побуждать РФ к выделению достаточных сил для содержания Херсона. Но президент России Владимир Путин решил сосредоточить все силы и ресурсы для захвата районов восточной Украины, что даст ему в значительной степени символическую выгоду", - отметили в ISW.

В институте добавили, что продолжение успешного контрнаступления в Херсонской области указывает на то, что украинское командование пользуется ошибками Путина.

"Киев мог бы выделить больше резервов и ресурсов для обороны Северодонецка, его неспособность это сделать вызвала критику. Украинские войска сейчас, очевидно, уходят из Северодонецка, а не дерутся, что позволило россиянам относительно быстро продвинуться в город после начала полномасштабного штурма ", – допустили в ISW.

Эксперты констатировали, что решение не тратить больше ресурсов на спасение Северодонецка и выйти из него болезненно, но стратегически обоснованным.

"Грамотное определение приоритетов в контрнаступательных и оборонных операциях вытеснило россиян почти за пределы артиллерийской досягаемости Харькова и остановило продвижение из Изюма — оба направления важнее, чем оборона Северодонецка. Руководству Украины пришлось сделать невероятно тяжелый выбор, а также темпы и масштабы своего контрнаступления. Поэтому у Украины есть хороший шанс позже отвоевать захваченные сейчас Россией территории", - подытожили в ISW.

1 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что отдельные подразделения оккупантов преуспели и закрепляются в центре Северодонецка .

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