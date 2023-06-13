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Украина назвала партнерам компании, чьи компоненты обнаружили в ракетах РФ, и требует санкций, - Зеленский

13 июня, 2023 вторник
23:27
Война с Россией

Украина передала партнерам список компаний, чьи компоненты обнаружены в ракетах РФ и требуют введения санкций, чтобы остановить российский террор

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня состоялась встреча представителей нашего государства с дипломатами соответствующих стран. Список компаний, поставляющих России компоненты для убийств, у всех партнеров есть. Есть этот список. Понимание, как российские террористы пытаются обмануть мир, тоже у всех в мире есть. И мы ждем выводов и скорых действий, которые остановят российский ракетный террор", - отметил президент.

Он добавил, что Украина применила санкции против всех компаний в России, производящих ракеты.

"Именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против всех них. Каждый путь обхода санкций должен закономерно караться также на глобальном уровне. Должен быть усилен – максимально – экспортный контроль за критическими компонентами. Если кто-то выступает посредником или работает вместе с Россией, чтобы террористы могли и дальше взрывать жилые дома и убивать людей, то такие субъекты – бизнес или государство – заслуживают ответной реакции мира. Жесткой реакции. Вся информация по этому поводу есть у партнеров", - пояснил Зеленский.

И подчеркнул, что однозначно дешевле – раз и навсегда перекрыть для террористов пути поставок компонентов для террора, чем постоянно тратить новые и новые противоракеты для ПВО.

  • Напомним, 13 июня о новом пакете военной помощи объявили США. В него войдут ПВО, бронетехника и боеприпасы.
  • Также на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) объявлен новый пакет военной помощи от европейских партнеров по противовоздушной обороне Украины.
Владимир Зеленский
санкции против России
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