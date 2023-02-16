Украина национализировала заводы Дерипаски на 10 млрд грн

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как отмечают в СБУ, решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".

Стоимость имущества, переданного Украине, – более 10 млрд грн.

В Министерстве юстиции уточнили, что в доход государства было взыскано:

100% доли ООО "Глуховский Карьер кварцитов"

100% ООО "Николаевский глиноземный завод"

100% доли ООО "Компания "Алюминий Украины"

100% доли ООО "Гуардон Украина"

100% доли ООО "Сервисный центр "Металлург"

100% доли ООО "ВРЕМЯ ИТ"

99% доли ООО "Охрана МГЗ"

100% доли ООО "Центр учета Николаев"

100% доли Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ"

100% доли ООО "Запорожалюминторг"

29,5363% акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат"

100% доли ЧАО "Хустский карьер"

100% доли ЧАО "Жежеловский карьер"

более трехсот объектов движимого и недвижимого имущества.

В СБУ отмечают, что входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России Олег Дерипаска руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. Таким образом, он пытался скрыть отношение к украинским активам. Однако эту схему разоблачили и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.