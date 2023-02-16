Украина национализировала заводы Дерипаски на 10 млрд грн
По материалам СБУ Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в госсобственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Как отмечают в СБУ, решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".
Стоимость имущества, переданного Украине, – более 10 млрд грн.
В Министерстве юстиции уточнили, что в доход государства было взыскано:
- 100% доли ООО "Глуховский Карьер кварцитов"
- 100% ООО "Николаевский глиноземный завод"
- 100% доли ООО "Компания "Алюминий Украины"
- 100% доли ООО "Гуардон Украина"
- 100% доли ООО "Сервисный центр "Металлург"
- 100% доли ООО "ВРЕМЯ ИТ"
- 99% доли ООО "Охрана МГЗ"
- 100% доли ООО "Центр учета Николаев"
- 100% доли Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ"
- 100% доли ООО "Запорожалюминторг"
- 29,5363% акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат"
- 100% доли ЧАО "Хустский карьер"
- 100% доли ЧАО "Жежеловский карьер"
- более трехсот объектов движимого и недвижимого имущества.
В СБУ отмечают, что входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России Олег Дерипаска руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. Таким образом, он пытался скрыть отношение к украинским активам. Однако эту схему разоблачили и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.
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