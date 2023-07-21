Об этом говорится в постановлении , опубликованном на Правительственном портале.

Сегодня банк становится государственным под управлением Минфина.

"Принять предложение Национального банка об участии государства в лице Министерства финансов в выводе с рынка системно важного банка акционерного общества "СЕНС БАНК" (далее - АО "СЕНС БАНК") способом, определенным пунктом 5 части второй статьи 39 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в документе.

Согласно постановлению, "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) определили депозитарным учреждением, в котором открыт счет в ценных бумагах на имя государства, на которое будут зачислены на акции АО "Сенс Банка".

Минфину поручили обеспечить заключение договора купли-продажи акций "СЭНС БАНК". Расходы на приобретение акций будут осуществлены из бюджетных средств, предусмотренных Минфину на его содержание. Ведомство должно обеспечить оплату стоимости указанных акций после их зачисления на счет в ценных бумагах государства в Укрэксимбанке.