Украина национализировала "Сенс банк"
Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк, владельцами которого являются подсанкционные граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, становится государственным
Об этом говорится в постановлении , опубликованном на Правительственном портале.
Сегодня банк становится государственным под управлением Минфина.
"Принять предложение Национального банка об участии государства в лице Министерства финансов в выводе с рынка системно важного банка акционерного общества "СЕНС БАНК" (далее - АО "СЕНС БАНК") способом, определенным пунктом 5 части второй статьи 39 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в документе.
Согласно постановлению, "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) определили депозитарным учреждением, в котором открыт счет в ценных бумагах на имя государства, на которое будут зачислены на акции АО "Сенс Банка".
Минфину поручили обеспечить заключение договора купли-продажи акций "СЭНС БАНК". Расходы на приобретение акций будут осуществлены из бюджетных средств, предусмотренных Минфину на его содержание. Ведомство должно обеспечить оплату стоимости указанных акций после их зачисления на счет в ценных бумагах государства в Укрэксимбанке.
- 20 июля президент Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с "Сенс банком", владельцами которого являются подсанкционные граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.
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