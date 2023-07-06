Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения России в Украину самолет был передан украинскому госпредприятию "Антонов" для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в РФ.

По данным следствия, российское воздушное судно находилось на балансе московского "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина", входящего в структуру "Ростеха" и ведущего производителя российской военной авиатехники.

"Именно эта российская компания снабжает боевые самолеты для армии страны-агрессора, которые воюют против Украины", - пояснили в СБУ.

Следователи СБУ расследуют действия руководства этой российской компании по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).