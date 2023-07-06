Украина национализировала самолет РФ, который до полномасштабного вторжения был на обслуживании на ГП "Антонов"
Высший антикоррупционный суд передал в доход Украины имущество подсанкционной российской корпорации "Ростех", а именно грузопассажирский самолет АН-140-100 стоимостью почти 150 млн грн
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что до полномасштабного вторжения России в Украину самолет был передан украинскому госпредприятию "Антонов" для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в РФ.
По данным следствия, российское воздушное судно находилось на балансе московского "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина", входящего в структуру "Ростеха" и ведущего производителя российской военной авиатехники.
"Именно эта российская компания снабжает боевые самолеты для армии страны-агрессора, которые воюют против Украины", - пояснили в СБУ.
Следователи СБУ расследуют действия руководства этой российской компании по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).
- Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о наложении санкций на российское общество "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина".
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