Украина национализировала агрохолдинг и заводы российских олигархов более чем на 2 млрд грн

Об этом сообщили в telegram Службы безопасности Украины.

Решение суда касается Демуринского горно-обогатительного комбината, оптового производителя труб ООО "ВСМПО Титан", компании по торговле металлами ООО "Тай-Минералс" и агрохолдинга "Инвест Агро".

Стало известно, что стоимость переданного Украине имущества составляет не менее 2 млрд грн.

"Установлено, что входящие в ближайшее окружение военно-политического руководства РФ Чемезов и Шелков руководили украинскими предприятиями через российского монополиста по производству титана ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что компания входит в структуру военно-промышленного комплекса РФ и участвует в процессах производства вооружений для оккупационных группировок.

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Известно, что после начала полномасштабного вторжения Шелков и Чемезов хотели скрыть свое отношение к украинским активам. Для этого они пытались передать формальное управление компаниями подконтрольным коммерческим структурам в Днепропетровской и Сумской областях.

"Сотрудники Службы безопасности разоблачили сделки, своевременно их заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины", - отмечается в сообщении.