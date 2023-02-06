Украина национализировала агрохолдинг и заводы российских олигархов более чем на 2 млрд грн
По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российским олигархам Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову
Об этом сообщили в telegram Службы безопасности Украины.
Решение суда касается Демуринского горно-обогатительного комбината, оптового производителя труб ООО "ВСМПО Титан", компании по торговле металлами ООО "Тай-Минералс" и агрохолдинга "Инвест Агро".
Стало известно, что стоимость переданного Украине имущества составляет не менее 2 млрд грн.
"Установлено, что входящие в ближайшее окружение военно-политического руководства РФ Чемезов и Шелков руководили украинскими предприятиями через российского монополиста по производству титана ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что компания входит в структуру военно-промышленного комплекса РФ и участвует в процессах производства вооружений для оккупационных группировок.
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Известно, что после начала полномасштабного вторжения Шелков и Чемезов хотели скрыть свое отношение к украинским активам. Для этого они пытались передать формальное управление компаниями подконтрольным коммерческим структурам в Днепропетровской и Сумской областях.
"Сотрудники Службы безопасности разоблачили сделки, своевременно их заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины", - отмечается в сообщении.
- 3 февраля стало известно, что двое предпринимателей подозреваются в хищении 120 млн грн на закупках продуктов для ВСУ.
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