"Не пригласив Украину, НАТО показало Путину свою слабость. Теперь он...".

Теперь он что?

Нападет на Украину?

Сбросит на Украину ядерную бомбу?

Что такого Путин сделает теперь, чего бы он не сделал, если бы в Вильнюсе Украина получила "приглашение" когда-нибудь в будущем присоединиться к НАТО?

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Я понимаю, что такое приглашение вдохновило бы наших бойцов.

А при этом обеспечило серьезные электоральные баллы Зеленскому.

То есть внутриукраинский смысл в таком приглашении был(б).

И внутриамериканский смысл обвинять в отсутствии такого приглашения также есть: надо же Волкеру за что-то критиковать Байдена.

Но Путин-то здесь действительно к чему?

Думаю, с Путиным и его отношением к Украине ничего не изменится, пока Украина не станет членом НАТО. Разве что когда он почувствует, что до этого остаются считанные недели, он может пойти на отчаянную эскалацию. До того же никаких изменений.

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Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.

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