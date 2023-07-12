Украина - НАТО: Пора уже быть откровенными с самими собой…
Вчера не был удачный день для Украины в Вильнюсе. Нам снова сказали об "открытой двери". Но не пригласили в нее заходить. Пока не будем готовы
Есть не так много вещей, которые я считаю жизненно важными… Членство в ЕС И НАТО – это едва ли не топ пункты в этом перечне.
Это важно – сохранить себя в демократической западной цивилизации, иметь возможность развития и безопасности. Иметь будущее, а не стать "серой зоной" или "мостом" между разными цивилизациями…
Вчера не был удачный день для Украины в Вильнюсе. Нам снова сказали об "открытой двери". Но не пригласили в них заходить. Пока не будем готовы.
Готовность – это и о мире, и о демократии. Обо всей системе балансов и равновесий, которые держат западную цивилизацию, которые глубоко не работают в Украине. Пора уже быть откровенными с самими собой…
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Отсутствие независимых и эффективных институтов как судов, так и парламента и правительства. Это больше, чем институции, это ветви власти, и это крайне слабые звенья в политической системе.
Полная монополия власти на телерынке. Оппозицию туда включают раз в полгода и то на специальные темы.
В стране отсутствуют общественные дискуссии вне соцсетей. И вы удивляетесь, почему все срывается на с*ач?.. А нам точно есть о чем дискутировать, учитывая повестку дня, которую обозначили ЕС и НАТО.
О главенстве права тоже все понятно. Снова очередная попытка контролировать суды через право вето президента на назначение каждого (!) судьи.
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Местное самоуправление — еще один столб демократии европейского толка, который действительно эффективен, но его пилят со всех сторон в угоду прихотям центральной власти контролировать "вся и всех"…
Этот список можно продолжать.
Так вот: мы платим за свою страну невероятно высокую цену. Быть в НАТО - это едва ли не единственный формат сохранения Украины, потому что даже в случае поражения Россия будет только собираться с силами для последующего удара…
Выполнить домашнее задание, написанное нам в Брюсселе и Вильнюсе, полностью в наших интересах. И делать это нужно уже с сегодняшнего дня.
Очень жду евроинтеграционных законов уже на следующем заседании парламента. Из-за эгоизма и авторитарных амбиций мы не имеем права не воспользоваться историческим шансом для своей страны и миллионов украинцев…
И последнее – у нас есть год. Дальше окно возможностей с выборами в США может закрыться. Тоже следует понимать…
Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.
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