Есть не так много вещей, которые я считаю жизненно важными… Членство в ЕС И НАТО – это едва ли не топ пункты в этом перечне.

Это важно – сохранить себя в демократической западной цивилизации, иметь возможность развития и безопасности. Иметь будущее, а не стать "серой зоной" или "мостом" между разными цивилизациями…

Вчера не был удачный день для Украины в Вильнюсе. Нам снова сказали об "открытой двери". Но не пригласили в них заходить. Пока не будем готовы.

Готовность – это и о мире, и о демократии. Обо всей системе балансов и равновесий, которые держат западную цивилизацию, которые глубоко не работают в Украине. Пора уже быть откровенными с самими собой…

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Отсутствие независимых и эффективных институтов как судов, так и парламента и правительства. Это больше, чем институции, это ветви власти, и это крайне слабые звенья в политической системе.

Полная монополия власти на телерынке. Оппозицию туда включают раз в полгода и то на специальные темы.

В стране отсутствуют общественные дискуссии вне соцсетей. И вы удивляетесь, почему все срывается на с*ач?.. А нам точно есть о чем дискутировать, учитывая повестку дня, которую обозначили ЕС и НАТО.

О главенстве права тоже все понятно. Снова очередная попытка контролировать суды через право вето президента на назначение каждого (!) судьи.

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Местное самоуправление — еще один столб демократии европейского толка, который действительно эффективен, но его пилят со всех сторон в угоду прихотям центральной власти контролировать "вся и всех"…

Этот список можно продолжать.

Так вот: мы платим за свою страну невероятно высокую цену. Быть в НАТО - это едва ли не единственный формат сохранения Украины, потому что даже в случае поражения Россия будет только собираться с силами для последующего удара…

Выполнить домашнее задание, написанное нам в Брюсселе и Вильнюсе, полностью в наших интересах. И делать это нужно уже с сегодняшнего дня.

Очень жду евроинтеграционных законов уже на следующем заседании парламента. Из-за эгоизма и авторитарных амбиций мы не имеем права не воспользоваться историческим шансом для своей страны и миллионов украинцев…

И последнее – у нас есть год. Дальше окно возможностей с выборами в США может закрыться. Тоже следует понимать…

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.

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