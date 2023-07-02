До саммита НАТО в Вильнюсе остается меньше месяца. С одной стороны, российские пропагандисты визжат, что "вопрос о членстве уже не стоит". С другой стороны, заместитель главы президентского офиса Игорь Жовква сообщил, что от 20 (из 31) государств-членов НАТО "есть формализация поддержки" членства Украины в Альянсе.

Пропагандистов Московии слушать даже не смешно. Как говорится, "замечена манипуляция": они пытаются создать картинку, будто позиции Украины ухудшились. А это неправда.

Хотя мы понимаем, что 12 июля в НАТО мы не вступим, потому что страну во время войны в НАТО не примут. Но это означает, что на самом деле Украину интересует другое: каким будет реальное наполнение двух обсуждаемых на разных уровнях тезисов и которые то и дело выныривают в медиа.

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Первый тезис: каким именно будет путь Украины в НАТО. "Нет" Украине никто не говорит - поэтому остается вопрос "Как". Вторая: какими будут гарантии безопасности Украины, собственно, до вступления.

Путь Украины в НАТО, скорее всего, будет следовать особой процедуре. И эту процедуру как раз и должны обсуждать сейчас, и ее должны объявить на саммите. Если не объявят – это будет тяжелое дипломатическое поражение. Во всяком случае, в Вильнюсе партнеры будут оценивать три наших стороны.

Первая , разумеется, – военная. ВСУ здесь показывают пример, как натовское оружие и натовские стратегические и тактические схемы в сочетании с украинским рвением и знанием врага ведут Украину к победе.

А вот насчет остальных двух – впереди у нас тяжелые баталии. Потому что вторая – решение спорных вопросов со всеми странами-членами НАТО. Например, Швеция, которая давно уже должна была стать членом НАТО, задержалась со вступлением из-за позиции Турции. Украине придется действовать виртуозно и неожиданно – чтобы никакая Венгрия и Ко не смогла нам помешать. И здесь вопрос не красоты публичных выступлений – а многоуровневой профессиональной работы специалистов.

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Третья сторона – это соответствие Украины критериям вступления в НАТО. Как и в случае с ЕС, это прежде всего вопрос демократии. Так что от оппозиции власти придется отцепиться; свободу слова придется вернуть; децентрализацию – поддерживать; а вот о мечтах перенести в послевоенный мир привычки "монобольшинства" властям придется забыть навсегда. За этим партнеры будут следить очень тщательно

По сути, все это будет уже после Победы. А что будет между Победой и вступлением? Как раз перед нами стоит вопрос гарантий. Их – несколько уровней.

Самый высокий – это готовность Запада воевать бок о бок с украинцами. Экс-генсек НАТО и бывший советник президента Порошенко Фог Рассмунсен предположил, что несколько государств-членов Альянса могут на это пойти. Официальных подтверждений пока нет, но из истории войн хорошо известно, что участие граждан других стран может быть и добровольным. А вот количество и оснащение добровольцев очень сильно зависит от отношения к этому соответствующих государств. И здесь возможны разные варианты. Важно, чтобы один из них был объявлен – чтобы Россия тоже понимала, чем ей грозит новая агрессия.

Кроме того, важны оружие и технологии. Здесь на Западе должны снять ограничения и запустить механизм, который позволит привлекать не то, что дают, а то, что нужно. Будет ли это ленд-лиз или какой-то другой механизм – и Украина должна четко понимать, где ей взять необходимое для победы. В свою очередь это требует соответствующего расширения военного производства союзниками, наличия финансовых ресурсов и – что очень важно! – собственно украинского производства (либо самостоятельного, либо совместного с партнерами).

Тем временем должны работать санкции. Ведь сырьевая природа российской экономики, несмотря на понятные изъяны, имеет и существенное преимущество: способность очень быстро возрождать и наращивать поставки товаров на рынки и поступление валюты в бюджет. А это все – технологии и массовое производство. Без усиления санкций россия сможет вести войну годами

В конце концов остается базовый вопрос: кто за все это заплатит. Здесь решением проблемы является и конфискация российских средств, и помощь союзников, и стимулирование инвестиций и возрождения собственно украинской экономики. Как и в вопросе критериев для вступления в НАТО и ЕС, здесь очень многое зависит от восприятия союзниками внутренних процессов в Украине. Любые попытки власти обмануть, "стирить" и "раздерибанить" средства партнеров – это будет иметь фатальные последствия для Украины. Перехитрить не удастся. Чем быстрее это поймут власть имущие – тем лучше.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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