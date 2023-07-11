Очень живо обсуждается саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Речь идет о том, по мнению действующей власти, Украине должны предоставить какие-то конкретные заверения во вступлении в НАТО.

Жаль, что власть так и не хочет прислушиваться к нашим партнерам, которые нам помогают в войне против рашистов. Создается впечатление, что действующая власть не просто не слышит оговорки и пожелания наших союзников, а демонстративно не реагирует и делает все наоборот, как, например, назначение руководительницей АРМА Елены Думы.

Уж кто только нам прямо не говорил о коррупции и проблемах с безопасностью во власти из-за наличия агентуры ФСБ, но действующая украинская власть остается "глухой" и "немой".

Но выставляет НАТО какие-то ультиматумы и пытается шантажировать приездом или не приездом Владимира Зеленского на саммит в Вильнюс.

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Такая позиция, мягко говоря, не конструктивна и ничего хорошего для имиджа и репутации Украине не добавляет.

Можно понять действующую власть в Украине, что ей наплевать на свою репутацию и имидж, ведь трудно представить страну, в которой бы министр обороны, публично сказав неправду о тех "золотых" яйцах за 17 гривен, фактически покрывая коррупцию в министерстве, еще и во время войны, остался на должности.

Это какое-то зазеркалье, которое нам навязывают, используя для этого СМИ и так называемых экспертов, фактически ставших уже пропагандистами этой коррумпированной и некомпетентной власти.

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Они, все журналисты и эксперты за 30 серебряников навязывают даже не двойные стандарты, а на черное говорят белое и наоборот.

Жаль, что среди них есть люди, которых я считал нормальными и порядочными, но каждый делает свой выбор.

Они "служат" действующей власти, где преуспевает коррупция, некомпетентность, а Украину ждет печальное будущее после Победы в войне, если власть не изменится.

Но надеюсь, что украинский народ все видит и понимает, кто есть кто, и что и как.

Все будет Украина!

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Об авторе. Виталий Бала, политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций

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