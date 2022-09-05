Украина наступает не только в Херсонской области, - Зеленский в интервью ABC News
Президент Украины заявил, что украинские войска сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью ABC News.
Он отметил, что украинцам "нужно шаг за шагом деоккупировать нашу территорию".
"Эта задача сложная, и она зависит не только от нас. Но я уверен, что так и будет", — добавил он, отметив, что это только вопрос времени.
На вопрос, почему украинские военные решили начать контрнаступление именно в Херсонской области, Зеленский ответил: "Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон… Есть направление или направления – множественные – и мы должны двигаться вперед".
По просьбе уточнить, что Херсонское контрнаступление – не единственное, Зеленский сказал, что "не может говорить о деталях каких-либо военных действий".
"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы", — добавил он.
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