Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью ABC News.

Он отметил, что украинцам "нужно шаг за шагом деоккупировать нашу территорию".

"Эта задача сложная, и она зависит не только от нас. Но я уверен, что так и будет", — добавил он, отметив, что это только вопрос времени.

На вопрос, почему украинские военные решили начать контрнаступление именно в Херсонской области, Зеленский ответил: "Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон… Есть направление или направления – множественные – и мы должны двигаться вперед".

По просьбе уточнить, что Херсонское контрнаступление – не единственное, Зеленский сказал, что "не может говорить о деталях каких-либо военных действий".

"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы", — добавил он.

В понедельник, 5 сентября, министр обороны Великобритании рассказал депутатам парламента, как украинские войска набирают обороты в своем наступлении по освобождению южного региона Херсонщины от российской оккупации.

Согласно вечернему сообщению Генштаба ВСУ на 5 сентября, украинская армия нанесла большие потери россиянам в Херсоне и Купянске и выбили противника с переходных позиций в Донецкой области.

5 сентября руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные силы Украины под огневым контролем держат все мосты на временно оккупированном Юге Украины.