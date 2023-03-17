Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 17 марта.

"Вместе с партнерами прилагаем усилия для продления "зерновой инициативы". С начала действия инициативы нам удалось экспортировать более 24 млн тонн продовольствия. При разблокировании черноморских морских путей можем экспортировать вдвое больше", - заявил глава правительства.

"Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности. Поэтому мы настаиваем, чтобы "зерновое соглашение" было бессрочным, и продлевалось автоматически на 120 дней", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что попытки России продлить соглашение всего на 60 дней – это манипуляция ради дальнейшего шантажа и нагнетания глобального продовольственного кризиса.

"Должны этого не допустить", - сказал премьер.