Украина настаивает на продлении "зернового соглашения" на 120 дней, – Шмыгаль
Украина вместе с международными патнерами прилагает все усилия для продления действия "зернового соглашения" на 120 дней, а не на 60, как того хочет Россия
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 17 марта.
"Вместе с партнерами прилагаем усилия для продления "зерновой инициативы". С начала действия инициативы нам удалось экспортировать более 24 млн тонн продовольствия. При разблокировании черноморских морских путей можем экспортировать вдвое больше", - заявил глава правительства.
"Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности. Поэтому мы настаиваем, чтобы "зерновое соглашение" было бессрочным, и продлевалось автоматически на 120 дней", - добавил он.
Шмыгаль подчеркнул, что попытки России продлить соглашение всего на 60 дней – это манипуляция ради дальнейшего шантажа и нагнетания глобального продовольственного кризиса.
"Должны этого не допустить", - сказал премьер.
- Ранее в МИД РФ предложили продлить "зерновое соглашение" на 60 дней. Однако Турция ведет переговоры о продлении действия соглашения на 120 дней.
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