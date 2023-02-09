Украина нарушает хартию, а россияне и белорусы - дискриминированы: президент МОК написал письмо о бойкоте Олимпиады-2024
Президент МОК Томас Бах заявил, что бойкот Игр-2024 будет нарушением олимпийской хартии, а недопуск к соревнованиям россиян и белорусов – дискриминацией
Об этом сообщает Reuters.
Такие заявления президент международного олимпийского комитета Томас Бах сделал в письме Вадиму Гутцайту, возглавляющему Национальный олимпийский комитет Украины и министерство молодежи и спорта.
"Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже в 2024 году еще даже не обсуждалось конкретно. Поэтому письма НОК Украины коллегам из других комитетов, международным федерациям, членам МОК и будущим олимпийским хозяевам, оказывающие давление на них в попытке публично повлиять на принятие решений, воспринимаются очень грустно", - написал Бах.
Он подчеркнул, что бойкот Игр в Париже станет нарушением олимпийской хартии.
"Каждый НОК несет ответственность за соблюдение основных принципов Олимпийской хартии. Бойкот нарушит ее. Возможный допуск российских и белорусских атлетов на Олимпиаду основывается на резолюции ООН по борьбе с дискриминацией в олимпийском движении", - добавил Бах.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов допустили на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
- 27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с призывом запретить участие российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже.
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