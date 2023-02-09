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Украина нарушает хартию, а россияне и белорусы - дискриминированы: президент МОК написал письмо о бойкоте Олимпиады-2024

9 февраля, 2023 четверг
17:13
Спорт

Президент МОК Томас Бах заявил, что бойкот Игр-2024 будет нарушением олимпийской хартии, а недопуск к соревнованиям россиян и белорусов – дискриминацией

Об этом сообщает Reuters.

Такие заявления президент международного олимпийского комитета Томас Бах сделал в письме Вадиму Гутцайту, возглавляющему Национальный олимпийский комитет Украины и министерство молодежи и спорта.

"Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже в 2024 году еще даже не обсуждалось конкретно. Поэтому письма НОК Украины коллегам из других комитетов, международным федерациям, членам МОК и будущим олимпийским хозяевам, оказывающие давление на них в попытке публично повлиять на принятие решений, воспринимаются очень грустно", - написал Бах.

Он подчеркнул, что бойкот Игр в Париже станет нарушением олимпийской хартии.

"Каждый НОК несет ответственность за соблюдение основных принципов Олимпийской хартии. Бойкот нарушит ее. Возможный допуск российских и белорусских атлетов на Олимпиаду основывается на резолюции ООН по борьбе с дискриминацией в олимпийском движении", - добавил Бах.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов допустили на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.

ООН
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