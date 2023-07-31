Украина нарастила темпы производства боеприпасов, однако для обеспечения потребностей армии этого мало, - Камышин

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"С января по июль мы произвели в десять раз больше, чем за 2022 год. Речь идет о минометах, пушечных снарядах и боеприпасах", - сказал он и добавил, что уровень производства боеприпасов все еще остается недостаточным для удовлетворения потребностей войска.

Камышин отметил, что Украина постоянно ищет партнеров для усиления мощностей производства оружия и объединения усилий, чтобы армия быстрее получила необходимые ресурсы.

Министр также добавил, что Украина сможет стать арсеналом свободного мира, поскольку может предложить международным производителям оружия и боеприпасов наилучшие условия для сотрудничества. Так, они смогут производить и тестировать свои продукты в условиях реальной войны.

"Производить в Украине, тестировать продукцию в Украине, проводить исследования и разработки в Украине, модернизировать продукт в Украине. В конце войны они будут иметь лучший продукт", - сказал Камишин и отметил, что оборонная промышленность будет динамично развиваться годами.

Он также отметил необходимость нулевой терпимости к коррупции в военное время.

"Наша команда вовлекает в структуру компании молодых людей, они не хотят портить свою репутацию. В моем руководстве никогда не было коррупционных скандалов. Коррупция в мирное время – это преступление, в военное время – государственная измена", – подытожил министр.