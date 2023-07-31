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Украина нарастила темпы производства боеприпасов, однако для обеспечения потребностей армии этого мало, - Камышин

31 июля, 2023 понедельник
16:47
Общество

Украинский оборонно-промышленный комплекс с января по июль 2023 года произвел в десять раз больше боеприпасов, чем за 2022 год, однако для обеспечения армии этого пока недостаточно

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"С января по июль мы произвели в десять раз больше, чем за 2022 год. Речь идет о минометах, пушечных снарядах и боеприпасах", - сказал он и добавил, что уровень производства боеприпасов все еще остается недостаточным для удовлетворения потребностей войска.

Камышин отметил, что Украина постоянно ищет партнеров для усиления мощностей производства оружия и объединения усилий, чтобы армия быстрее получила необходимые ресурсы.

Министр также добавил, что Украина сможет стать арсеналом свободного мира, поскольку может предложить международным производителям оружия и боеприпасов наилучшие условия для сотрудничества. Так, они смогут производить и тестировать свои продукты в условиях реальной войны.

"Производить в Украине, тестировать продукцию в Украине, проводить исследования и разработки в Украине, модернизировать продукт в Украине. В конце войны они будут иметь лучший продукт", - сказал Камишин и отметил, что оборонная промышленность будет динамично развиваться годами.

Он также отметил необходимость нулевой терпимости к коррупции в военное время.

"Наша команда вовлекает в структуру компании молодых людей, они не хотят портить свою репутацию. В моем руководстве никогда не было коррупционных скандалов. Коррупция в мирное время – это преступление, в военное время – государственная измена", – подытожил министр.

  • 26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил , что правительство в этом году выделило 40 миллиардов гривен для инвестиций в беспилотники украинского производства.
Украина
оружие
военные силы Украины
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