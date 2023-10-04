Украина нарастила объемы экспорта мяса по сравнению с 2022 годом
За 9 месяцев 2023 года, даже несмотря на полномасштабную войну с Россией, рост объемов экспорта украинского мяса составил более 10% по сравнению с 2022 годом
Об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий, передает пресс-служба ведомства.
Высоцкий отметил, что украинские производители мяса в условиях войны сохранили базу для роста отрасли. В этом году ожидается увеличение производства свинины на 4% по сравнению с 2022 годом. Также растет экспорт мяса и мясопродуктов.
"В Украине есть все предпосылки для эффективного развития мясной отрасли и реализации экспортного потенциала. За 9 месяцев 2023 года рост объемов экспорта мяса составил более 10% по сравнению с 2022 годом", - сказал чиновник.
Согласно краткосрочному прогнозу на 2024 год ожидается стабилизация объемов производства мяса птицы и свинины, подчеркнул Высоцкий.
- Ранее глава Европарламента Роберта Мецола отмечала, что Украина является основным поставщиком мяса птицы в некоторые страны ЕС.
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