Украина нарастила объемы экспорта мяса по сравнению с 2022 годом

Об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий, передает пресс-служба ведомства.

Высоцкий отметил, что украинские производители мяса в условиях войны сохранили базу для роста отрасли. В этом году ожидается увеличение производства свинины на 4% по сравнению с 2022 годом. Также растет экспорт мяса и мясопродуктов.

"В Украине есть все предпосылки для эффективного развития мясной отрасли и реализации экспортного потенциала. За 9 месяцев 2023 года рост объемов экспорта мяса составил более 10% по сравнению с 2022 годом", - сказал чиновник.

Согласно краткосрочному прогнозу на 2024 год ожидается стабилизация объемов производства мяса птицы и свинины, подчеркнул Высоцкий.