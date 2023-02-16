Украина нарастила импорт электроэнергии из-за границы, - Укрэнерго
Возможности импорта электроэнергии в Украину увеличены до 700 МВт в любое время. Это позволяет снизить дефицит мощности и, соответственно, объемы ограничений
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"14 февраля европейское энергообъединение ENTSO-E приняло решение об увеличении технической возможности импорта электроэнергии в Украину до 700 МВт в любое время. До этого максимально возможный импорт из Европы составлял 700 МВт ночью и 600 МВт в другие часы суток", - говорится в сообщении.
"Это результат нашей совместной работы с европейскими коллегами, которые глубоко понимают важность импорта для энергосистемы Украины и оказывают нам всестороннюю поддержку в этом направлении", - добавили в компании.
Там отметили, что такие возможности наша страна получила благодаря синхронизации украинской и европейской энергосистем, которую Укрэнерго осуществило 16 марта 2022 уже после начала полномасштабного вторжения РФ.
- По данным Минэнерго, по состоянию на 16 февраля в Украине уже пятый день отсутствует дефицит мощности, генерация электроэнергии полностью обеспечивает ее потребление.
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