Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"14 февраля европейское энергообъединение ENTSO-E приняло решение об увеличении технической возможности импорта электроэнергии в Украину до 700 МВт в любое время. До этого максимально возможный импорт из Европы составлял 700 МВт ночью и 600 МВт в другие часы суток", - говорится в сообщении.

"Это результат нашей совместной работы с европейскими коллегами, которые глубоко понимают важность импорта для энергосистемы Украины и оказывают нам всестороннюю поддержку в этом направлении", - добавили в компании.

Там отметили, что такие возможности наша страна получила благодаря синхронизации украинской и европейской энергосистем, которую Укрэнерго осуществило 16 марта 2022 уже после начала полномасштабного вторжения РФ.