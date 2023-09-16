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Украина наращивает производство урана и посредством этого планирует вытеснить Россию с мировых рынков

16 сентября, 2023 суббота
19:11
Экономика

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина работает над наращиванием производства урана. Это станет шагом на пути к вытеснению России с мировых рынков в этой области

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина работает над наращиванием производства урана. Это станет шагом на пути к вытеснению России с мировых рынков в этой области.

"К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы подвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине ", – отметил министр.

Украина уже заключила ряд договоренностей с международными компаниями в соответствующем направлении, в том числе с канадской CAMECO. В рамках этого сотрудничества недавно первая партия украинского урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВосходГОК), была загружена и отправлена в Канаду, где украинский уран будет использован для производства ядерного топлива на нужды отечественных АЭС.

В частности, Украина получила кредитную гарантию от Правительства Великобритании на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов в рамках сотрудничества с компанией Urenco. Речь идет о кредите на предоставление Энергоатому услуг по обогащению урана.

"Производство урана – это составляющая национальной безопасности для нас", – отметил Герман Галущенко.

  • Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призывает сократить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ), вплоть до полного отказа.

Украина
Россия
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