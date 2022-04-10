Украина наработала свои предложения по шестому пакету санкций против РФ

Об этом сообщил Офис президента .



Совещание касалось материально-технического обеспечения сил безопасности и обороны и готовности к выполнению текущих боевых задач. В нем приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководители силовых ведомств и СНБО.



Они обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания оборонной поддержки Украины и ужесточения санкций против РФ.



"Также было обсуждено прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского Союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для 6-го пакета", - добавили в Офисе президента.

Евросоюз уже готовит шестой пакет санкций против России.

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