Украина наработала свои предложения по шестому пакету санкций против РФ
Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором было обсуждено ожидаемое влияние пятого пакета санкций ЕС против РФ и наработаны предложения Украины по шестому
Об этом сообщил Офис президента .
Совещание касалось материально-технического обеспечения сил безопасности и обороны и готовности к выполнению текущих боевых задач. В нем приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководители силовых ведомств и СНБО.
Они обсудили необходимые дипломатические усилия для наращивания оборонной поддержки Украины и ужесточения санкций против РФ.
"Также было обсуждено прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского Союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для 6-го пакета", - добавили в Офисе президента.
- Евросоюз уже готовит шестой пакет санкций против России.
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