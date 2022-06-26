Украина напрямую закупила у немецкого производителя 2900 противотанковых гранатометов, - Welt am Sonntag
Украина напрямую закупила у немецкого концерна Dynamit Nobel Defence около 2900 противотанковых гранатометов RGW 90 Matador
Об этом сообщает Welt am Sonntag .
По информации источников издания в немецком правительстве, Киев за свой счет приобрел у концерна Dynamit Nobel Defence в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия около 2900 переносных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Оружие уже доставили в Украину.
Welt am Sonntag утверждает, что украинцы еще в марте закупили у этого концерна 5100 гранатометов RGW 90 Matador. Таким образом ВСУ уже получили 8 тыс. единиц такого вооружения.
Факт поставки этого оружия Украине предполагает, что это соглашение было одобрено правительством ФРГ. Однако министерство экономики Германии отказалось комментировать информацию Welt am Sonntag.
- 21 июня стало известно, что Германия передаст Украине 30 самоходных установок Gepard, 54 БМП M113, три реактивных системы залпового огня MARS и современные системы ПВО IRIS-T SLM.
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