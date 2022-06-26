Об этом сообщает Welt am Sonntag .

По информации источников издания в немецком правительстве, Киев за свой счет приобрел у концерна Dynamit Nobel Defence в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия около 2900 переносных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Оружие уже доставили в Украину.

Welt am Sonntag утверждает, что украинцы еще в марте закупили у этого концерна 5100 гранатометов RGW 90 Matador. Таким образом ВСУ уже получили 8 тыс. единиц такого вооружения.

Факт поставки этого оружия Украине предполагает, что это соглашение было одобрено правительством ФРГ. Однако министерство экономики Германии отказалось комментировать информацию Welt am Sonntag.

21 июня стало известно, что Германия передаст Украине 30 самоходных установок Gepard, 54 БМП M113, три реактивных системы залпового огня MARS и современные системы ПВО IRIS-T SLM.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb