Украина направила в Сербию просьбу выдать эксгенерала СБУ Наумова, - BBC

Об этом сообщает BBC со ссылкой на комментарий пресс-службы суда.

"Суд города Ниш рассматривает дело гражданина Украины Андрея Наумова на основании запроса об экстрадиции в Украину", – отмечает издание.

Как сообщила Сербской службе BBC адвокат Наумова Таня Савич, официальный повод для запроса об экстрадиции Киев не называл, однако, судя по всему, его прежде всего подозревают в коррупции.

Отметим, Наумов, объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским изменником и лишенный звания, покинул страну 23 февраля за несколько часов до начала российского вторжения.

Украинские следователи тогда говорили, что он совершил акт государственной измены, а его бывшие коллеги по СБУ заявили, что Наумов мог передать россиянам данные по системам безопасности вокруг Чернобыля.

Он был арестован четыре месяца назад в Сербии по подозрению в отмывании денег.

Напомним, в конце августа в МИД Сербии сообщили, что запроса от Украины на экстрадицию экс-заместителя главы СБУ генерала Наумова к ним не поступало.

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