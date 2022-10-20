Украина направила в Сербию просьбу выдать эксгенерала СБУ Наумова, - BBC
Украина направила Сербии запрос на экстрадицию бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова
Об этом сообщает BBC со ссылкой на комментарий пресс-службы суда.
"Суд города Ниш рассматривает дело гражданина Украины Андрея Наумова на основании запроса об экстрадиции в Украину", – отмечает издание.
Как сообщила Сербской службе BBC адвокат Наумова Таня Савич, официальный повод для запроса об экстрадиции Киев не называл, однако, судя по всему, его прежде всего подозревают в коррупции.
Отметим, Наумов, объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским изменником и лишенный звания, покинул страну 23 февраля за несколько часов до начала российского вторжения.
Украинские следователи тогда говорили, что он совершил акт государственной измены, а его бывшие коллеги по СБУ заявили, что Наумов мог передать россиянам данные по системам безопасности вокруг Чернобыля.
Он был арестован четыре месяца назад в Сербии по подозрению в отмывании денег.
- Напомним, в конце августа в МИД Сербии сообщили, что запроса от Украины на экстрадицию экс-заместителя главы СБУ генерала Наумова к ним не поступало.
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