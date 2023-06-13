Украина направила в Австралию запрос о передаче более 40 истребителей F-18

Об этом пишет The DefensePost .

"Был запрос на информацию. Украина рассматривает возможности о получении истребителей, включая эти", - сказал посол.

Речь идет о самолетах, хранящихся на авиабазе в Сиднее.

Мик Райан, стратег и австралийский генерал-майор в отставке заявил, что F-18 могут помочь "выровнять условия игры", поскольку Россия имеет гораздо больше авиации. Предоставление этих истребителей, по его мнению, может помочь предотвратить удары по украинским городам и критической инфраструктуре.

Издание отмечает, что, несмотря на этот запрос, соглашение о передаче состоится нескоро, поскольку требует дипломатического и материально-технического сотрудничества между Канберрой, Вашингтоном и Киевом.

Справочно . Флот Королевских ВВС Австралии, состоявший из 71 самолета F-18, был снят с эксплуатации между 2019 и 2021 годами, их заменили самыми современными F-35. Некоторые из самолетов были проданы в Канаду, в то время как 41, о которых идет речь, были приобретены хьюстонской компанией RAVN Aerospace. Первоначальные переговоры были сосредоточены на передаче Киеву заказанных самолетов RAVN.