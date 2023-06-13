Украина направила в Австралию запрос о передаче более 40 истребителей F-18
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сообщил, что наша страна направила запрос о состоянии 41 снятого с эксплуатации самолета F-18, чтобы рассмотреть возможность их дальнейшей передачи
Об этом пишет The DefensePost .
"Был запрос на информацию. Украина рассматривает возможности о получении истребителей, включая эти", - сказал посол.
Речь идет о самолетах, хранящихся на авиабазе в Сиднее.
Мик Райан, стратег и австралийский генерал-майор в отставке заявил, что F-18 могут помочь "выровнять условия игры", поскольку Россия имеет гораздо больше авиации. Предоставление этих истребителей, по его мнению, может помочь предотвратить удары по украинским городам и критической инфраструктуре.
Издание отмечает, что, несмотря на этот запрос, соглашение о передаче состоится нескоро, поскольку требует дипломатического и материально-технического сотрудничества между Канберрой, Вашингтоном и Киевом.
Справочно . Флот Королевских ВВС Австралии, состоявший из 71 самолета F-18, был снят с эксплуатации между 2019 и 2021 годами, их заменили самыми современными F-35. Некоторые из самолетов были проданы в Канаду, в то время как 41, о которых идет речь, были приобретены хьюстонской компанией RAVN Aerospace. Первоначальные переговоры были сосредоточены на передаче Киеву заказанных самолетов RAVN.
- Главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал , что F/A-18 Hornet, которые есть в Австралии, являются палубными машинами, по боевой эффективности лучше F-16.
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