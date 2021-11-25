Украина направила России ноту протеста в связи с отправкой в ОРДЛО очередного "гумконвоя"
МИД Украины выразил протест в связи с продолжением Россией преступной практики отправки на оккупированную территорию Украины так называемых гуманитарных конвоев
Об этом сообщает сайт МИД Украины.
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых гуманитарных конвоев, - говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что 25 ноября Россия в очередной раз проигнорировала неоднократные предостережения Украины и, в нарушение украинских законов, а также правил доставки гуманитарной помощи, незаконно отправила на оккупированные территории Донетчины и Луганщины 104-й "гуманитарный конвой".
Незаконное перемещение грузов произошло через неподконтрольній правительству Украины участок государственной границы с российских пограничных пунктов пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины. В этой связи МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать права и законодательства Украины", - подытожили в МИД.
- Напомним, предыдущий "гумконвой" Россия отправила в ОРДЛО 14 октября.
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