Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Это касается разрешения, полученного Росатом от Еврокомиссии, на дальнейшее участие в достройке единой венгерской атомной электростанции "Пакш".

Шмыгаль назвал Росатом частью "путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты". И отметил подрыв Каховской ГЭС и оккупацию Россией Запорожской АЭС.

Украинская сторона ожидает, что Еврокомиссия пересмотрит решение по продолжению строительства АЭС в Венгрии в сотрудничестве с российской атомной компанией. Также Украина призывает ужесточить санкции Европейского Союза против России в сфере атомной энергетики.