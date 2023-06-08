Украина направила ноту в Еврокомиссию из-за активизации сотрудничества Венгрии с Росатомом
Украина направила ноту в Европейскую комиссию относительно возможной активизации сотрудничества ЕС в атомной энергетике с РФ, в частности, предоставления разрешения Венгрии на достройку АЭС
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Это касается разрешения, полученного Росатом от Еврокомиссии, на дальнейшее участие в достройке единой венгерской атомной электростанции "Пакш".
Шмыгаль назвал Росатом частью "путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты". И отметил подрыв Каховской ГЭС и оккупацию Россией Запорожской АЭС.
Украинская сторона ожидает, что Еврокомиссия пересмотрит решение по продолжению строительства АЭС в Венгрии в сотрудничестве с российской атомной компанией. Также Украина призывает ужесточить санкции Европейского Союза против России в сфере атомной энергетики.
- Напомним, 18 января Шмыгаль призвал МАГАТЭ наложить санкции на Росатом.
- Также в январе Орбан отмечал, что Венгрия наложит вето на санкции ЕС против российской атомной энергетики.
- В начале апреля Польша и страны Балтии предложили компромиссный вариант внесения Росатома в новый пакет санкций ЕС.
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