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Украина направила Литве вторую часть гуманитарной помощи

1 сентября, 2021 среда
17:57
Общество

Украина направила вторую партию гуманитарной помощи Литве

Об этом сообщает ГСЧС.

"Более 48 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 1 сентября, из Украины в Литву. Это второй этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.

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Литва
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