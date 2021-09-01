Украина направила Литве вторую часть гуманитарной помощи
Украина направила вторую партию гуманитарной помощи Литве
Об этом сообщает ГСЧС.
"Более 48 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 1 сентября, из Украины в Литву. Это второй этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров", - говорится в сообщении.
Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.
Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.
- Напомним, что более 38 тонн гуманитарного груза отбыли 12 августа с Украины в Литовскую Республику.
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