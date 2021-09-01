Украина направила Литве вторую часть гуманитарной помощи

Об этом сообщает ГСЧС.

"Более 48 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 1 сентября, из Украины в Литву. Это второй этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.

Напомним, что более 38 тонн гуманитарного груза отбыли 12 августа с Украины в Литовскую Республику.