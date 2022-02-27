Украина направила иск против России в Гаагу об искажении понятия геноцида для оправдания агрессии

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.



"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - написал он.

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